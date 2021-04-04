Цискаридзе поблагодарил медиков за неразглашение диагноза Заворотнюк

Москва, 4 апреля. Артист балета Николай Цискаридзе благодарен врачам за то, что они не вынесли врачебную тайну о диагнозе актрисы Анастасии Заворотнюк за стены клиники.

Цискаридзе рад, что СМИ перестали пестрить заголовками о состоянии артистки, играя на чувствах поклонников и семьи актрисы, членам которой приходится опровергать ложную информацию. В истории болезни Заворотнюк много деталей, знать о которых всем не нужно, считает артист.

«К сожалению, я много что знаю, что не надо знать. И что, слава богу, не всплывает», — цитирует Цискаридзе НТВ.

Артист отметил, что в настоящее время никакой информации, которая была бы способна привлечь внимание особо любопытных людей, нет.

Цискаридзе выразил благодарность мужу Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву, который преодолел этот нелегкий путь и продолжает поддерживать артистку, а также поблагодарил медиков за неразглашение диагноза актрисы.

«Надо отдать должное Пете и родителям, и даже санитарам всем спасибо, что они не сделали, как сделали со многими не последними людьми в мире. Что ничего не всплыло», — заключил Цискаридзе.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что ее жизнь состоит из «слез, нервов, переживаний», сообщает Пятый канал. Она отметила, что образ делающей успешную карьеру сильной девушки, дается ей непросто, как и всем «настоящим людям с настоящими эмоциями». По словам дочери Заворотнюк, идеальных людей не бывает, поэтому бояться «быть настоящими» не нужно.