Назван предположительный размер нового моноблока iMac от Apple

Пекин, 4 апреля. Американская компания Apple представит новую коллекцию моноблоков iMac на процессорах собственного производства Apple Silicon. Информация об этом появилась в Сети.

Китайский спикер L0vetodream в своем аккаунте в Twitter раскрыл детали обновленного дизайна модели. По его версии, устройство будет обладать большим размером дисплея. Предполагается, что американская компания представит новую версию экрана с диагональю 32 дюйма.

Согласно версии одного из двух ведущих поставщиков финансовой информации Bloomberg, компьютер выпустят с тонкими рамками моноблока и новом дизайне, похожем на монитор от Apple Pro Display XDR.

Однокристальная система Apple Silico представит все преимущества софта и железной составляющей. Линейка iMac по праву считается лучшей в категории «все в одном». Устройство занимает минимальное количество места. По словам производителя, машина надежная и портативная, а также имеет безотказную операционную систему.

Ранее стало известно, что американская корпорация снизила ценник на iPhone 12 Pro на 20%. Журналисты Hi-Tech Mail сообщили, что базовая версия телефона снизилась в стоимости до 62 тыс. рублей. В то время как новая модель подешевела до 77 090 рублей. Однако изначальная цена флагмана в 100 тыс. рублей сохранилась на сайте Apple и в магазинах партнеров компании. Согласно данным каталога проекта, купить смартфон можно дешевле почти на четверть.