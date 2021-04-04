Около 100 пассажиров аэропорта Варшавы эвакуированы из-за «минирования» самолета

Варшава, 4 апреля. Польская погранохрана проводит эвакуацию пассажиров в аэропорту имени Шопена в Варшаве.

Поводом стало сообщение о «бомбе» на борту одного из самолетов. Информацию журналистам передала представитель ведомства Дагмара Белец-Янас.

«Службы варшавского аэропорта имени Шопена получили информацию о том, что на борту одного из самолетов может находиться взрывное устройство», – рассказала она.

Представитель погранохраны отметила, что сейчас проходит эвакуация людей с борта воздушного судна. На месте уже работают саперы. Представитель аэропорта Петр Рудский рассказал, что самолет авиакомпании Turkish Airlines прилетел в Варшаву из Стамбула.

Ранее была эвакуирована администрация Екатеринбурга после сообщения о заложенной бомбе. Данных об обнаружении опасных для жизни предметов не поступало.