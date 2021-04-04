Глава газового оператора Украины призвал не допустить завершения «СП-2»

Киев, 4 апреля. Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон пожаловался на сокращение транзита газа по территории страны и призвал не допустить завершения строительства «Северного потока — 2».

По данным пресс-службы оператора, транзит газа в Европу через украинскую территорию в феврале упал по сравнению с январем на 25% — до 2,91 миллиарда кубометров.

«Газпром» постепенно сокращает транзит через Украину. После запуска «Турецкого потока» <…> транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины на новые газопроводы. А с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через «Турецкий поток», — написал в Facebook Макогон.

По его словам, через Украину на южном направлении транзит газа выполняют только для потребителей из Молдавии. Если «Турецкий поток» продолжат по территории Болгарии и Сербии, то на этот трубопровод «Газпром» переведет и транзит в Венгрию. Это означает для Украины дополнительную потерю 10-12 миллиардов кубометров топлива ежегодно, уточнил Макогон.

Глава «Оператора ГТС Украины» подчеркнул, что транзит газа — это «важный элемент энергетической и милитарной безопасности» страны.

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено до конца 2021 года, сообщает Пятый канал.

«Северный поток — 2» — проект газопровода между Россией и Германией. После ввода в эксплуатацию его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против активно выступают США, продвигающие свой сжиженный природный газ на европейский рынок. Противником проекта также является Украина, которая боится потерять мощности транзита российского газа.