ВОЗ: число заразившихся COVID-19 в мире превысило 130 млн

Женева, 4 апреля. Число подтвержденных случаев заражения коронавируса в мире превысило 130,42 миллиона, говорится в воскресном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информации на вечер 4 апреля, в ВОЗ поступили сведения о 130 422 190 инфицированных коронавирусом и 2 842 135 умерших от COVID-19. Число заразившихся возросло до 510 365, жертв — до 10 173 человек.

Большая часть случаев инфицирования пришлись на Северную и Южную Америки (177 098). На втором месте находится Европа (169 858), на третьем — Юго-Восточная Азия (103 810).

Наибольшее число подтвержденных случаев зафиксировано в США (30 304 462). После них следует Бразилия (12 910 082) и Индия (12 485 509). Франция и Россия замыкают пятерку (4 665 709 и 4 580 894 случаев соответственно).

Накануне стало известно, что общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 129 902 402 человек. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения.