Стало известно, кто скрывался в костюме Единорога в шоу «Маска»

Москва, 4 апреля. Новый выпуск популярного телешоу «Маска» завершился грандиозным разоблачением. Проект покинула артистка, выступающая в образе Единорога.

Оказалось, что в костюме мифического животного скрывалась популярная певица Ирина Дубцова, члены жюри единогласно угадали артистку. Во время финального голосования зрители спасли Крокодила, а судьи проекта оставили Белого Орла. В финале выпуска популярная исполнительница спела песню джазовой артистки Ларисы Долиной «Стена» и покинула проект.

Во время основной программы артистка исполнила песню Долиной «Пока вы все со мной». Поддержать Единорога во время выступления вышли все выбывшие с проекта звезды: спортсменка Светлана Хоркина (Черная Пантера), музыкальный продюсер Иосиф Пригожин (Ананас), певица Азиза (Пингвин), актер Юрий Стоянов (Банан), поющая ведущая Ольга Бузова (Розовая Пантера) и юмористка Марина Кравец (Солнце).

Поклонники популярного проекта предсказали вылет Единорожки несколько дней назад. Фанаты определили, что в костюме скрывается Дубцова, благодаря ее особой манере петь. С ними согласилась и певица Юлианна Караулова, которая по «вибрациям» определила талант и голос своей коллеги.