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Африка

Авария на электросетях оставила Уганду без света

Авария на электросетях оставила Уганду без света

Кампала, 4 апреля. Практически вся территория Уганды осталась без света. Главный поставщик электричества компания Umeme уже вторые сутки не может справиться с массовым отключением энергии в республике.

Фирма пытается восстановить подачу тока в сотрудничестве с государственным генерирующим предприятием Uganda Electricity Transmission Company Limited (UETCL), но пока безуспешно.

«В настоящее время мы переживаем общенациональный сбой в работе энергосетей. Мы работаем с UETCL и всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить восстановление электроснабжения как можно скорее», — заявили в компании.

Причина столь серьезной аварии не называется. Но за сутки до блэкаута Umeme сообщала о повреждении линии электропередач в одном из регионов страны. Неизвестные спилили восемь столбов ЛЭП.

Ранее Уганда уже сталкивалась с массовым отключением электроэнергии. В прошлый раз страна осталась без света полтора месяца назад из-за повреждения трансформатора. На ремонтные работы потребовалось около двух дней.

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