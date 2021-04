Авария на электросетях оставила Уганду без света

Кампала, 4 апреля. Практически вся территория Уганды осталась без света. Главный поставщик электричества компания Umeme уже вторые сутки не может справиться с массовым отключением энергии в республике.

Фирма пытается восстановить подачу тока в сотрудничестве с государственным генерирующим предприятием Uganda Electricity Transmission Company Limited (UETCL), но пока безуспешно.

Причина столь серьезной аварии не называется. Но за сутки до блэкаута Umeme сообщала о повреждении линии электропередач в одном из регионов страны. Неизвестные спилили восемь столбов ЛЭП.

#OutageAlert

Namusera, Kakiri, Kikandwa, Lugunda, Gobero, Masulita, Kavumba, Mende & nearby areas

This is due to damaged 8 poles cut down by unknown persons.

Power will be restored tomorrow after completion of works. Stay Alert & report such actions to 0312360777 or @PoliceUg |Fe pic.twitter.com/1aQkNVEqIZ