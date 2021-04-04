Жириновский заподозрил Киев в подготовке провокаций на своей территории

Москва, 4 апреля. Украина может пойти на крупную провокацию, в том числе на бомбардировки собственной территории, чтобы обвинить Россию, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик заподозрил руководство Украины в подготовке бомбардировки крупных городов, например Харькова или Киева. По его словам, «провокаторы» могут сбросить бомбы на столицу страны, так как провокации осуществить легче на территории Украины.

«Чем больше провокаций будет совершено, тем больше они получат денег. Но провокацию легче осуществить на территории Украины», — заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» политик.

При этом Жириновский не уточнил, какие деньги и от кого получит Украина.

По словам политика, на Украине со стороны России должен быть развернут мощный отдел спецпропаганды. Он предложил «вывести возможность сбрасывать листовки» на украинские города с призывами отказаться от мобилизации и покинуть территорию Украины «через границу в Белоруссию или в Россию».

Российско-украинские отношения в последние недели резко ухудшились в связи с эскалацией ситуации в Донбассе. Впервые за долгое время в регионе наблюдаются артобстрелы.

Беспилотный летательный аппарат (БЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил атаку на территории Донецкой Народной Республики, что привело к гибели ребенка. Об этом со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ДНР сообщил Пятый канал.

Удар нанесен при помощи беспилотного летательного аппарата, к которому было прикреплено самодельное взрывное устройство. Оно было сброшено на жилой район в населенном пункте Александровское. Удар был нанесен военнослужащими 59-й бригады ВСУ.