Без хлеба и надежды: почему Африке угрожает масштабный голод

Африканскому континенту угрожает массовый голод. По предварительным оценкам, около 230 миллионов человек к югу от Сахары постоянно страдают от нехватки продовольствия.

Экономики стран региона переживают многолетние кризисы, а пандемия COVID-19 ухудшила обстановку до предела. При этом на Африку периодически обрушиваются природные катаклизмы, многим государствам приходится отражать атаки террористических группировок и справляться с потоками беженцев.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, почему ситуация с продовольствием в Черной Африке приближается к критической.

Голод как оружие террористов

Демократическая Республика Конго (ДРК) входит в число стран, которые наиболее остро испытывают нехватку продовольствия. По последним данным, около трети всего населения страдает от недоедания — 27,3 миллиона человек. Примерно 6,7 миллиона из них находятся в крайне тяжелом положении и нуждаются в немедленной помощи.

В восточной части ДРК действуют боевики из «Союзных демократических сил» (ADF). Они регулярно нападают на населенные пункты, вынуждая жителей покидать дома. В республике зафиксировано больше пяти миллионов беженцев. Именно эти люди составляют основное число голодающих.

Всемирная продовольственная программа ООН предупреждает также о тяжелой ситуации в Нигерии. Особенно на севере страны, где активно действует террористическая группировка «Боко Харам»1 (запрещена в РФ).

Building pathways to peace with food assistance????????



In north-eastern #Nigeria ????????, @WFP_Nigeria and its partners are working with communities ???? in Gwoza to grow #food locally for use in food assistance to people displaced by conflict ????.



More ????️???? https://t.co/0hq6IUstI1 pic.twitter.com/HSDYAKekUy — WFP West Africa (@WFP_WAfrica) March 31, 2021

Как и в случае с ДРК, боевики атакуют мирных жителей. Многим приходится спасаться бегством. Эксперты отмечают, что в ближайшие полгода кризис в республике будет нарастать. От нехватки продуктов питания уже страдают 9,2 миллиона человек, и это число может увеличиться до 13 миллионов.

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари продвигает программу так называемой аграрной революции (BUGREV), которая якобы превратит страну в мирового экспортера продуктов питания. Однако недавний социологический опрос показал, что две трети населения не доверяет главе государства, а 54,5% граждан готовы покинуть родину при первой возможности.

Не менее тяжелой остается ситуация в Мозамбике. В северной провинции Кабу-Делгаду с лета 2020 года активизировались радикальные исламисты. Число внутренне перемещенных лиц приближается к 700 тысячам и по прогнозу ООН может достичь миллионной отметки в ближайшие несколько месяцев. Количество голодающих в стране достигло почти трех миллионов человек.

.@GillianTriggs visited Mozambique last week where an escalating insurgency has already forced more than 670,000 people from their homes.



“It’s a massive humanitarian crisis. The need for resources, international commitment to this crisis,

is palpable.” pic.twitter.com/8iWxT6jWwD — UNHCR Mozambique (@UNHCRMozambique) March 23, 2021

Нашествие саранчи

Среди пострадавших от боевых действий стран находится и Эфиопия. С ноября 2020 года на северо-востоке республики идет противостояние правительственных сил с сепаратистами «Народного фронта освобождения Тыграя». Несмотря на прекращение активных боев, в регионе развивается серьезный кризис. Эксперты ООН прогнозируют, что до июня 2021 года критическая нехватка продовольствия коснется 2,6 миллиона человек.

Но помимо вооруженного конфликта Эфиопия столкнулась с крупнейшим за последние 25 лет нашествием саранчи. Уже пострадали почти 80 населенных пунктов — их жители остались без продовольствия и средств к существованию.

Аналогично нашествию насекомых подверглись Мозамбик, Кения, Танзания, Сомали и Уганда. В последнем государстве под угрозой голода находятся 1,32 млн жителей. А в целом по региону нехватку продовольствия из-за нашествия саранчи испытывает около 32 миллионов человек.

При этом государства Восточной Африки для борьбы с вредителем применяют дешевые ядохимикаты. По данным Продовольственной и Аграрной Организации (ФАО), действующей под эгидой ООН, 95% используемых пестицидов опасны для людей и животных.

Катаклизмы и COVID-19

Огромной проблемой для континента остается нехватка воды. В Королевстве Эсватини наблюдается засуха. Редкие дожди оставили фермеров без урожая. В итоге цена на продукты выросла. А потерявшие заработок из-за пандемии COVID-19 граждане не могут себе позволить элементарные продовольственные товары.

По данным международной неправительственной организации Save the Children («Спасите детей») в стране голодают 347000 человек. При этом большую часть — примерно 180 тысяч — составляют дети.

Руководитель НПО в регионе Думисани Мниси подчеркнул, что нехватку продуктов питания испытывает треть населения королевства (31%). Около 60 тысяч человек стоят на грани голодной смерти.

Подобные проблемы у 2,4 миллиона жителей Зимбабве. Под серьезной угрозой голода находятся городские жители: 83% не могут позволить себе даже хлеб и соль. Причины те же — рост цен и безработица. Кроме того, закрытые из-за пандемии границы стали непреодолимым барьером для поставки продовольствия на территорию африканского государства.

Но если некоторые страны вынуждены бороться с засухой, то Зимбабве, наоборот, несет ущерб из-за проливных дождей. Ливни уничтожили часть транспортной инфраструктуры и осложнили доставку немногочисленного продовольствия во многие отдаленные регионы.

Сложная ситуация наблюдается в Кении. Помимо нашествия саранчи стране угрожают одновременно и засуха, и наводнения.

Представитель правительства Сайрус Огуна заявил, что 1,4 миллиона кенийцев столкнулись с голодом, вызванным нехваткой осадков в северных районах страны. И в ближайшее время эта цифра возрастет.

Также Огуна предупредил, что в некоторых регионах государства ожидаются наводнения, которые могут привести к уничтожению части посевов. Под угрозой подтопления графства Кисуму и Тана-Ривер.

Дефицит помощи

Эксперты предупреждают, что в ближайшее время ситуация может только ухудшиться. Ждать окончания пандемии придется долго. Кроме того, с ее последствиями придется справляться тоже не один год.

Уже сейчас международные организации призывают объединиться и оказать поддержку Африканскому континенту. Так, УВКБ, Агентство Организации Объединенных Наций по делам беженцев и Всемирная продовольственная программа ООН в начале марта выступили с совместным заявлением о критической нехватке средств в фондах помощи голодающим.

«Мы никогда не испытывали такой ужасной ситуации с финансированием. У нас дефицит в 266 миллионов долларов США на следующие шесть месяцев для удовлетворения минимальных потребностей беженцев», — заявил региональный директор ВПП ООН Майкл Данфорд.

Проблема голода при этом станет источником еще больших проблем, которые затронут и благополучные страны. Например, если государства Европы откажутся помогать Африке, то они могут столкнуться с еще более серьезным миграционным кризисом, чем тот, который наблюдался в ЕС в 2014 – 2015 годах.

1 Организация запрещена на территории РФ.