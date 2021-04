Без хлеба и надежды: почему Африке угрожает масштабный голод

Африканскому континенту угрожает массовый голод. По предварительным оценкам, около 230 миллионов человек к югу от Сахары постоянно страдают от нехватки продовольствия.

Экономики стран региона переживают многолетние кризисы, а пандемия COVID-19 ухудшила обстановку до предела. При этом на Африку периодически обрушиваются природные катаклизмы, многим государствам приходится отражать атаки террористических группировок и справляться с потоками беженцев.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, почему ситуация с продовольствием в Черной Африке приближается к критической.

Демократическая Республика Конго (ДРК) входит в число стран, которые наиболее остро испытывают нехватку продовольствия. По последним данным, около трети всего населения страдает от недоедания — 27,3 миллиона человек. Примерно 6,7 миллиона из них находятся в крайне тяжелом положении и нуждаются в немедленной помощи.

В восточной части ДРК действуют боевики из «Союзных демократических сил» (ADF). Они регулярно нападают на населенные пункты, вынуждая жителей покидать дома. В республике зафиксировано больше пяти миллионов беженцев. Именно эти люди составляют основное число голодающих.

Всемирная продовольственная программа ООН предупреждает также о тяжелой ситуации в Нигерии. Особенно на севере страны, где активно действует террористическая группировка «Боко Харам»1 (запрещена в РФ).

