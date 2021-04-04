Пресс-секретарь Зеленского заявила о существовании «украинского русского» языка

Киев, 4 апреля. Украина должна заявить о существовании «украинского русского» языка, так как Россия не имеет монополии на русский язык.

О существовании «украинского русского» языка заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. Ранее украинский министр внутренних дел Арсен Аваков поддержал свободное развитие русского языка на Украине, так как на нем писали многие местные писатели, передает телеканал «Дом».

«Русский, точнее украинский русский – это часть культурного разнообразия нашей страны… И сейчас, и ранее русский не был и не является собственностью исключительно России. Английский язык используют в разных странах и, пожалуй, на всех континентах, но Британия не считает английский только своим», — заявила Мендель.

Язык является частой темой обсуждения украинских политиков. Пресс-секретарь Зеленского отметила, что украинцы, борясь за язык, порождают в обществе «дух ненависти». Однако украинский язык тоже нужно защищать.

Глава МВД Украины Арсен Аваков стал «главным клоуном» после заявлений об «украинском русском языке» в стране. Об этом ранее заявила украинская националистка, писательница Лариса Ницой в социальной сети Facebook. Она назвала Авакова «ментом, решившим, что он языковед».

Отмечается, что в 2019 году на Украине вступил в силу закон о государственном языке. Украинский признан обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.