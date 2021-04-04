Премьер-министр ЦАР поздравил христиан всего мира с Пасхой

Банги, 4 апреля. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада поздравил христиан с праздником Пасхи.

«В это воскресенье я желаю всем христианам ЦАР и других стран мира счастливой Пасхи! Да благословит и защитит нашу страну Бог», — написал политик в Twitter.

En ce dimanche, je souhaite à tous les chrétiens de la République Centrafricaine et d´autres pays du monde une bonne fête de Pâques !



Que Dieu vous bénisse et protège notre pays. pic.twitter.com/sjcrA7icOR — Firmin Ngrebada (@FirminNgrebada) April 4, 2021

Пасху в этом году 4 апреля отмечают христианские конфессии, которые живут по григорианскому календарю — католики, протестанты и другие.

Центральноафриканская Республика является светским государством. Около 90% населения — христиане. В 2012 году страна переживала серьезный конфликт на религиозной почве.

Лишь с приходом к власти Фостен-Арканжа Туадера удалось достичь межконфессионального примирения. В конце февраля в Банги прошел совместный марш христиан и мусульман в поддержку армии ЦАР и ее борьбы с боевиками.