Российские регионы находятся под угрозой летней засухи – Вильфанд

Москва, 4 апреля. Летом ряд регионов России, по информации Гидрометцентра, может оказаться под угрозой засухи.

Такое заявление сделал научный руководитель учреждения Роман Вильфанд. В зоне риска, по его словам, находятся субъекты Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и юга Черноземья. Объясняется этом нехваткой влаги в почве, сообщает ТАСС.

«Еще может быть самый-самый юг Центрального Черноземья: Воронежская, Тамбовская области», – добавил синоптик.

Ранее Вильфанд перечислил российские регионы с наиболее высоким отклонением температур. В лидерах Северо-Западный федеральный округ. Отклонения также прогнозируются на севере Урала и в Западной Сибири.