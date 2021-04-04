Психолог Белова рассказала об ошибках при знакомстве в Сети

Москва, 4 апреля. Психолог и сваха Анастасия Белова рассказала, чем следует поделиться в своем профиле на сайтах знакомств, а также каких ошибок стоит избегать при знакомстве в Сети.

По словам психолога, в анкетах на сайтах знакомств часто встречаются банальности и избитые цитаты. Но писать об ординарных увлечениях и использовать заезженные цитаты наподобие «Меня трудно найти, легко потерять» не рекомендуется.

Белова советует стараться не предъявлять к потенциальному партнеру слишком много требований и не использовать императивы со словом «должен». Это ограничит круг претендентов, а многих сразу отпугнет.

«Забудьте в описании про слово «должен». Многие пишут о том, что мужчина должен. Избегайте слезливых историй о том, как вам одиноко, какие у вас душевные переживания, что вы не можете найти свою вторую половину. Не пишите, что ищите только серьезные отношения, потому что не цель определяет знакомство, а знакомство определяет цель», — цитирует психолога Пятый канал.

Кроме того, не следует писать в профиле фразы в стиле «Извращенцы, маньяки, альфонсы, женатики, курящие, пьющие — не пишите мне». Потенциальный претендент может подумать, что вам пишут только такие люди, поэтому сразу закроет анкету.

Белова напомнила, что успешное общение в Сети ничего не гарантирует. Наиболее важная часть знакомства заключается в живом общении. Настоящая симпатия происходит или не происходит во время реальной встречи.

Как стало известно ранее, более 30% россиян признались, что опасаются остаться без друзей и близких. Аналитики отмечают, что большая часть опасающихся одиночества — граждане России в возрасте от 35 до 44 лет, чей уровень дохода составляет 30 тысяч рублей в месяц.