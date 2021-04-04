«Каменный океан» станет продолжением «Невероятных приключений ДжоДжо»

Токио, 4 апреля. Началась работа по созданию шестого сезона мультсериала «Невероятные приключения ДжоДжо».

Новость была объявлена на специальном событии, посвященном JoJo’s Bizarre Adventure the Animation. Отмечается, что новая сюжетная арка Stone Ocean станет самой сложной. Она будет финальным «аккордом старой вселенной». Первую часть манги после этого ждет перезапуск.

Дочь Джотаро Куджо — Джолин Куджо — придет на смену Джорно Джованне, ДжоДжо из «Золотого ветра». Джотаро был героем арки «Крестоносцы Звездной пыли». Единственная ДжоДжо-девушка окажется за решеткой. Ее обвинят в преступлении, которого она не совершала. Там героиня встретит последователей Дио и познакомится со стендами.

Сейчас еще не известно, когда «Каменный океан» можно будет посмотреть. Однако есть информация, что певица Ай Файруз будет озвучивать главного персонажа. Ее фанаты знают по аниме «Насколько тяжелые гантели ты сможешь поднять?» и «Пусть только выступит мой любимый идол в Будокан, и я помру».

Недавно стало известно, что петербургский суд запретил более десяти ссылок с аниме. Недоступными будут электронные адреса с сериалами «Тетрадь смерти», «Клинок Маню», «Токийский гуль», «Аки и Сора» и другими.