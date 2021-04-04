Американский ветеран посмеялся над ошибкой на плакате о ВМС США

Вашингтон, 4 апреля. Ветеран ВС США, зайдя в медицинский центр Ассоциации ветеранов, увидел на плакате, посвященном американским ВМС, российскую АПЛ проекта 941 «Акула» и рассказал об этом в Сети.

Никто не замечал ошибку на плакате, поскольку людям, которые не разбираются в подводных лодках, все они кажутся примерно одинаковыми, но Пол Лаццаротти в подлодках разбирался. Он поделился своими чувствами с корреспондентом Forbes Дэвидом Хэмблингом, эксклюзивный перевод статьи которого представляет Федеральное агентство новостей.

Подводными лодками Лаццаротти увлекся еще в детстве и даже переписывался с командирами субмарин, которые воевали во время Второй мировой войны. Неудивительно, что с первого же взгляда он узнал по характерному профилю российскую подводную лодку проекта 941 «Акула». Ветеран сфотографировал плакат и отправил в Twitter, а потом написал в Ассоциацию ветеранов просьбу сделать для него копию плаката. В ответ он получил письмо с извинениями, которые были излишними.

«Я сказал им, что не расстроен. Просто меня позабавила ошибка», — сказал Лаццаротти корреспонденту Forbes.

Ветеран уверен, что те люди, которые выбирали фотографии для плаката, не были столь увлечены подводным флотом, как он сам, а потому и пропустили такую ошибку. Владелец сайта Covert Shores, посвященного подводной войне, Хай Саттон отметил в беседе с Хэмблингом, что ошибки с неправильным опознанием подводных лодок на фотографиях случаются довольно часто. По его словам, это происходит из-за авторских прав и невозможности найти правильную фотографию в бесплатных фотобанках.

Вместе с тем он удивлен тем, что создатели плаката не смогли распознать российскую «Акулу». По его словам, эту самая большая в мире подводная лодка имеет настолько характерный силуэт, что невозможно ее спутать ни с какой другой субмариной.

«Акулы» останутся основой российского атомного ударного подводного флота еще десять лет, пока их постепенно не сменят «Ясени». Американский военный аналитик Себастьен Роблин, чью статью в The National Interest недавно в эксклюзивном переводе представило Федеральное агентство новостей, отметил, что одной из главных проблем противолодочных сил НАТО в борьбе с «Акулами» является малошумность этих монстров.