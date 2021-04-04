Командование ВС США займется поиском ультраинновационных проектов в военной сфере

Вашингтон, 4 апреля. Американское военное командование ищет проекты, которые дадут армии США «прорывные возможности» для противостояния оппонентам.

В опубликованном документе Пентагона говорится, что осенью 2021 года должна пройти «виртуальная встреча по поиску решений» с разработчиками инноваций. По ее итогам некоторым компаниям могут предложить работу над пилотными образцами.

«Управление технологий быстрого реагирования находится в поиске ультраинновационных технологий, которые потенциально могут не позднее 2028 года обеспечить прорывные возможности для противостояния практически равным по силе противникам», — сказано в документе.

Основное внимание оборонное ведомство хочет уделить проектам, посвященным искусственному интеллекту, сети 5G, а также квантовым, космическим, гиперзвуковым и кибертехнологиям.

Ранее журналисты китайского издания Jinri Toutiao рассказали, что Москва готова к сдерживанию амбиций США в Арктике.