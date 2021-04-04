Леонков объяснил, почему видео с российским Су-35 вызвало бурную реакцию на Западе

Москва, 4 апреля. Российский истребитель четвертого поколения Су-35 является «универсальным солдатом», поэтому он так интересен западным специалистам, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Стоит отметить, что осенью минувшего года в Сети был опубликован ролик, в котором был продемонстрирован высокоманевренный воздушный бой на истребителях Су-35С.

Видео вызвало бурную реакцию на Западе. Зарубежные специалисты заявили, что опубликованные кадры лишь закрепили за истребителем статус одного из лучших в мире, подтвердив его превосходные боевые качества и маневренность.

«Его главным оружием воздушного боя является авиационная ракета малой дальности Р-74, способная поражать цели с большим бортовым углом. Летчик может наводить ее на самолет противника, просто глядя на него через шлем», – объяснили аналитики.

По мнению Леонкова, интерес американцев к Су-35 продиктован тем, что этот самолет является самым настоящим «универсальным солдатом». Он заявил, что истребитель можно по праву считать «летающим хищником», который в случае противостояния с американским F-16 не оставит ему шансов на победу, передает Baltnews.

Ранее эксперты сошлись во мнении, что российский самолет поколения 4++ Су-35 представляет собой весьма эффективную боевую единицу. Конкурировать с ним могут лишь американские самолеты пятого поколения.