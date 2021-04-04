ООН призвали раскрыть источники сфабрикованного доклада по ЦАР

Банги, 4 апреля. Министерство внутренних дел и общественной безопасности ЦАР проведет собственное расследование по поводу сфабрикованных данных из доклада экспертов ООН. Авторы документа приписали правительственным силам и российским инструкторам нарушение прав человека на территории республики.

Как сообщает издание Le Potentiel Centrafricain со ссылкой на собственный источник в силовом ведомстве, власти африканского государства уже направили обращение в Совет Безопасности ООН с просьбой представить все материалы и доказательства, на основании которых составлен доклад. Предварительная проверка заявлений экспертов показала, что озвученная информация не соответствуют действительности.

Ранее глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов, который представляет интересы российских специалистов ЦАР, отметил, что представители международной организации даже не пытались найти достоверные данные о ситуации в республике.

«Постоянные нападки независимых экспертов ООН, которых никто никогда не видел, не подкреплены фактами. Они не предоставили ни одного доказательства», — подчеркнул Иванов.

Руководитель СОМБ заявил, что юристы «Содружества» уже работают над иском, чтобы защитить российских инструкторов от клеветнических нападок. Аналогичного мнения придерживается глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей. Социолог назвал обвинения со стороны ООН неприкрытой ложью.