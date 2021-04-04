В Сети с иронией отреагировали на транспортировку бронемашин Humvee вертолетами армии США

Вашингтон, 4 апреля. Пользователи Сети иронично отреагировали на видео транспортировки армейских бронеавтомобилей Humvee вертолетами CH-53 Super Stallion Корпуса морской пехоты (КМП) США.

На опубликованных кадрах видно, что две бронемашины прикреплены к армейским вертолетам специальными тросами. Таким образом они транспортировались по воздуху. Отмечается, что во время полета CH-53 также совершали дозаправку в воздухе.

Эта операция проводилась в формате тренировки военнослужащих авиазвена. Успешное прохождение этого испытания позволяет военным летчикам получить специальный диплом. Кроме того, в ходе маневров командование КМП проверило эффективность оперативной переброски армейских транспортных средств.

Пользователи оценили операцию, указав на профессионализм летчиков. При этом они с иронией отметили, что «любая оплошность пилота могла бы добавить работы жестянщику».

«А так могут понадобиться только услуги автомаляра —придется закрашивать потертости на боках Humvee», — написал один из комментаторов.

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