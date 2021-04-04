Российские военные в Приднестровье отработали полевой выход с ремонтной ротой

Санкт-Петербург, 4 апреля. В Оперативной группе российских войск в Молдавии был успешно осуществлен полевой выход с участием ремонтного подразделения, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В ходе данного мероприятия были отработаны действия военных в условиях повреждения машин. Экипажи занялись оборудованием сборного пункта поврежденных автомобилей, подготовкой рабочего пространства для осуществления ремонтных работ, маскировкой укрытий. Также внимание было уделено задачам охраны и обороны места дислокации, преодолению зараженных участков с помощью техники.

За неделю специалистам удалось произвести ремонт пяти военных машин, одна из которых характеризовалась высокой степенью сложности.

В это же время российский фрегат «Маршал Шапошников» выполнил стрельбы из нового орудия на учениях в Японском море.