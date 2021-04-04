Пассажир Audi A6 погиб в результате ДТП под Тулой

Тула, 4 апреля. Пассажир автомобиля бизнес-класса Audi A6 погиб при ДТП в Тульской области. Иномарка вылетела с дороги и «прокувыркалась» около 60 метров.

Смертельная авария произошла возле поселка Рассвет. По предварительным данным, водитель Audi не справился с управлением при проезде поворота, в результате чего машина оказалась за пределами проезжей части.

Иномарка снесла бетонный столб и уничтожила несколько метров забора частного дома. До полной остановки машина «кувыркалась» около 50−60 метров. Одна из труб забора насквозь пробила корпус авто.

Другое смертельное ДТП произошло ночью в Пензе. Столкновение трех автомобилей унесло жизнь одного пассажира. Мужчина скончался в больнице от полученных травм.