Военный оркестр ВВО начал подготовку к параду Победы в Чите

Чита, 4 апреля. Сводный военный оркестр воинских частей Восточного военного округа (ВВО) провел первую репетицию в рамках подготовки к параду Победы в Чите.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что под руководством начальника оркестра майора Александра Денисова личный состав сводного военного оркестра оттачивал музыкальную технику исполнения военных маршей, а также строевые приемы в составе парадного расчета. Военнослужащие будут проводить подобные тренировки в течение всего апреля.

В состав сводного военного оркестра вошли музыкальные коллективы от окружного учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых и танковых войск и соединения управления общевойсковой армии ЗВО.

Ранее сообщалось, что первые тренировки военного парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли на подмосковном полигоне Алабино.