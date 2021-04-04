Новый завод по производству двигателей скоро появится в Тульской области

Тула, 4 апреля. Сделан новый шаг в развитии автомобилестроения на территории Тульской области.

Началась активная фаза строительства завода по производству двигателей. Старт основным работам дан в индустриальном парке «Узловая», где сосредоточено производство компании Haval.

«Новый завод двигателей поможет привлечь в область производителей автокомпонентов. Правительство региона поддерживает проект и создает все необходимые условия для его успешной реализации», – говорит о заводе по производству автомобильных двигателей заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин.

По расчетам, объект будет введен в эксплуатацию в 2022 году. На новом производстве появится свыше 300 рабочих мест.