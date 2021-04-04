Черчесов рассказал о «дзюбозависимости» сборной России по футболу

Москва, 4 апреля. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил роль в игре команды габаритного форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

Наставник российской сборной недавно дал большое интервью изданию «Чемпионат». Черчесов, в частности, рассказал о значимости Артема Дзюбы для его команды. Специалист ответил скептикам, считающим, что он слишком часто выпускает нападающего в основном составе сборной России.

«Дзюбазависимость? Любая команда зависима от лидера. Сборная России имеет дзюбозависимость. «Барселона» имеет мессизависимость. «Милан» имеет ибразависимость. Не будет Ибрагимовича — найдут другого Ибрагимовича», — отметил тренер.

Станислав Черчесов возглавляет сборную России по футболу с 2016 года. Под его руководством команда вышла в 1/4 финала чемпионата мира, который впервые проходил в РФ.