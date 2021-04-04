Общественные организации Йемена ополчились против хуситов

Сана, 4 апреля. 56 общественных организаций Йемена осудили молчание международного сообщества в отношении преступлений, которые, по их мнению, совершили ополченцы-хуситы. Организации в совместном заявлении указали, что хуситы 3 апреля обстреляли из баллистических ракет, минометов и артиллерии район в Марибе, убив одного ребенка и ранив еще пятерых. Они заявили, что эти преступления представляют собой вопиющее нарушение норм международного гуманитарного права, прав человека и международных конвенций об обращении с гражданскими лицами во время войны.

Организации призвали Совет Безопасности ООН, комитет экспертов при Совете Безопасности ООН, посланника ООН в Йемене, а также все международные и местные правозащитные и гуманитарные организации осудить эти преступления против гражданского населения и «остановить террористов-хуситов».