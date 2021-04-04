Политолог Корнилов заявил, что Украина «де-факто объявила войну» России

Своими неосторожными постановлениями Верховная рада Украины фактически объявила России войну. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Михаил Забродский заявил в эфире программы «Свобода слова», что страна может положиться только на свою собственную армию, если Россия «агрессивно вторгнется» в нее. Военный со скепсисом отнесся к мысли о том, что Соединенные Штаты оперативно пошлют свои дивизии на помощь Киеву, если в этом вдруг возникнет необходимость, и призвал правительство более пристально заниматься вопросами усиления обороноспособности.

«Какая страшная реальность открылась украинским генералам! — посмеялся Корнилов. — Раньше-то они были уверены, что американский народ будет сражаться за них до последнего солдата и защищать гордую Украину, пока ее собственные призывники будут убегать в Польшу на заработки!».

Политолог заявил, что «безусловно рад» «проницательности» некоторых представителей ВСУ.

«Однако поражает меня в этих «открытиях» другое: они ведь уже 7 лет как кричат о том, что отражают «российскую агрессию»! — напомнил эксперт. — По их мысли, вторжение состоялось в 2014 году, и с тех пор гордые украинские вояки изо всех сил удерживают нашу армию — если бы не это, она бы уже дошла до Одессы и создала огромную Новороссию!».

Собеседник ФАН задается вопросом: неужели за годы этого якобы «вторжения» Генштаб ВСУ так и не понял, что «никто не собирается сражаться за эту Украину, кроме боевиков, которых та насобирала по тюрьмам»?

«И вот теперь, на 8 году «войны» им внезапно пришло осознание реальности, — посмеялся Корнилов. — Поздравляю! К слову, буквально совсем недавно Верховная рада приняла постановление, в котором определила, что Россия и Украина ведут вооруженный конфликт. То есть, де-факто объявила нам войну! Правда, в Москве на официальном уровне на это никак не отреагировали».

Напомним, что генерал-лейтенант Михаил Забродский, украинский военный, командующий с марта 2015 года Высокомобильными десантными войсками ВСУ, объявлен в розыск Следственным комитетом России еще в сентябре 2017 года. В отношении него возбуждено уголовное дело уголовное дело по статьям 356 и 357 Уголовного кодекса, а именно: «применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид».