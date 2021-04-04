«Сбер» раскроет подробности продажи «Евроцемента» после согласования сделки ФАС

Москва, 4 апреля. В Сбербанке объявили о завершении второго этапа продажи активов «Евроцемента». Банк планирует подвести итоги после согласования покупателя Федеральной антимонопольной службой.

Продажа «Евроцемента» планировалась в два этапа. На торги были выставлены 100% головной компании группы и требования «Сбербанк инвестиции» к этой компании по двум договорам уступки прав.

«Несколько потенциальных инвесторов сделали десятки шагов в ходе запроса предложений. «Сбер» удовлетворен ходом и результатом запроса предложений. Итоговая цена превысила внутренние целевые ориентиры банка по этому проекту», — сообщила пресс-служба Сбербанка.

«Евроцемент груп» объединяет 19 цементных заводов России и зарубежья. Права собственности перешли к банку в рамках урегулирования задолженности группы компаний. Предыдущий бенефициар, Филарет Гальчев, согласовал этот переход.

Сбербанк ранее был признан самой надежной кредитной организацией в России по версии Forbes.