Экологи и власти ЦАР проведут масштабную программу озеленения страны

Банги, 4 апреля. В столице Центральноафриканской Республики прошла пресс-конференция представителей глобального проекта «Экодеревня» (GEN-RCA). Общественники анонсировали проведение учебных семинаров среди жителей ЦАР для большей вовлеченности населения в защиту окружающей среды.

Также экологи рассчитывают осуществить масштабную программу по озеленению республики совместно с властями. Они надеются и на оказание помощи в борьбе с незаконной вырубкой лесов.

«Мы надеемся, что правительство мобилизует средства и выступит спонсором для внутренних программ в области защиты окружающей среды. Как только на территории всей страны станет спокойнее, мы выйдем в поля для реализации проекта озеленения республики», — сообщила координатор проекта Норма Одри Йенгбо Нгитинзи.