Экологи и власти ЦАР проведут масштабную программу озеленения страны

Банги, 4 апреля. В столице Центральноафриканской Республики прошла пресс-конференция представителей глобального проекта «Экодеревня» (GEN-RCA). Общественники анонсировали проведение учебных семинаров среди жителей ЦАР для большей вовлеченности населения в защиту окружающей среды.
Также экологи рассчитывают осуществить масштабную программу по озеленению республики совместно с властями. Они надеются и на оказание помощи в борьбе с незаконной вырубкой лесов.
«Мы надеемся, что правительство мобилизует средства и выступит спонсором для внутренних программ в области защиты окружающей среды. Как только на территории всей страны станет спокойнее, мы выйдем в поля для реализации проекта озеленения республики», — сообщила координатор проекта Норма Одри Йенгбо Нгитинзи.
Ранее недалеко от столицы ЦАР стартовал экспериментальный этап национального сельскохозяйственного исследования. Специалисты проведут картографирование региона для обновления базы данных по аграрному сектору страны. На основании результатов научных изысканий власти планируют провести экономические реформы.