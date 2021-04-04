Американские специалисты научили нейронные сети определять качество воздуха

Вашингтон, 4 апреля. Нейронные сети научились определять уровень загрязненности окружающей среды. Алгоритм работы с анализом воздуха придумали специалисты из США.

Сейчас качество воздуха определяют спутники и специальные станции, но они не могут в точности оценить этот параметр и предоставить весь объем информации, напомнил Манжу Юй, доцент кафедры географии Пенсильванского университета. Для этого специалисты решили начать использовать нейронные сети.

Разработка позволит анализировать, как сильно изменения в климате могут сказываться на экономическом развитии и здоровье человека. Для решения проблемы ученые использовали глубокое изучение — вид машинного обучения, благодаря которому можно анализировать взаимосвязь между спутниковыми и наземными наблюдениями.

Россия и другие страны должны принять меры по предотвращению проблем, вызванных изменением климата. К такому выводу недавно пришли опрошенные журналистами эксперты.