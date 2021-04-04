Ирак и Дания обсудили вопросы безопасности

Багдад, 4 апреля. Председатель иракского парламента Мухаммад аль-Халбуси обсудил с послом Дании в Ираке Стигом Паоло Пиресом развитие сотрудничества между двумя странами в сфере безопасности и гуманитарной области.

Стороны затронули укрепление двусторонних отношений и ряд вопросов, представляющих общий интерес, передает издание Mawazine News. Аль-Халбуси подтвердил важность международной поддержки Ирака в борьбе с терроризмом и достижении стабильности и выразил признательность за усилия Дании в вопросе перемещенных лиц и обучении сил безопасности в рамках задач Международной коалиции и НАТО.