В МИД РФ прогнозируют гонку вооружений из-за действий НАТО

Москва, 4 апреля. МИД РФ обвиняет НАТО в провоцировании мировой гонки вооружений путем увеличения расходов на оборону.

Соответствующее заявление было опубликовано 4 апреля пресс-службой российского дипведомства в официальном аккаунте в Twitter.

Согласно информации, опубликованной в инфографике, Альянс потратил на оборону за 2020 год на 7,4% больше средств — это более 1,09 трлн долларов. В то же время в России расходы в военной сфере составили 0,05 трлн долларов. В публикации внешнеполитического ведомства отмечается, что 4 апреля НАТО празднует свою 72-ю годовщину — за время существования Альянс успел провести бомбардировки Югославии, вторгнуться в Ирак и провести в 2011 году операцию в Ливии.

В МИД РФ утверждают, что такая политика со стороны Североатлантического альянса ведет к глобальной гонке вооружений.

Ранее сообщалось, что США вынуждают Европу вооружаться новыми субмаринами для сдерживания России.