Благовещенье без жертв: как помочь пернатым в беде

Тула, 4 апреля. Седьмого апреля большой христианский праздник — Благовещение. Увы, для лесных птиц он становится просто страшным днем. Предприимчивые люди с целью наживы будут стоять у храмов с клетками лесных птах. Думается — ну что здесь такого? Птичку поймали, через какое-то время — выпустят. Но не все так просто. Основные причины — стресс для пернатых, ведь у маленьких птичек может просто не выдержать сердце. Вторая, не менее серьезная опасность в том, что лесные птахи не приспособлены к городским условиям, а дорогу домой они вряд ли смогут найти. В Тульской области есть волонтеры, которые много лет пытаются найти пути решения этой проблемы. Чем можно помочь бедным птахам? Об этом рассказали ФАН волонтеры Арсений Помаскин и Табрис Янгчан.

«В первую очередь нужно отслеживать точки браконьерских продаж птиц и сообщать об этом в полицию. Закон не на стороне птицеловов. В преддверии праздника мы по городу развешиваем листовки (и любой желающий при желании нам может помочь), где рассказываем почему не нужно покупать птиц. Ведь это не имеет никакого отношения к празднику», — говорит Арсений.

Так откуда берет начало эта традиция? Оказывается, птичек выпускать можно, но тех, которых вы больными подобрали в холода, вылечили, выкормили, а с наступлением тепла выпустите в лес, в том же месте, где подобрали. Лишь в таком случае это уместно. Но то, что происходит около храмов в Благовещение — никакого отношения к благому делу не имеет.

«Важно, чтоб как можно больше людей знало об этом ритуале, и что потом происходит с птицами. Если видите, что торгуют птицами – сразу сообщайте в полицию, ведь нарушается много законов: ловля без лицензии, продажа без сертификата, жестокое обращение с животными и это далеко не полный список. Штрафы, как правило, небольшие, цена двух-трех птичек. Частенько торговцы просто убегают от полиции, бросая клетки на произвол судьбы», — говорит Табрис.

Еще одна задача волонтеров – дестабилизировать таких торговцев, не давать им спокойно заниматься этой деятельностью. Это поможет, по мнению волонтеров, уменьшит их число на следующий год. Они должны понимать, что их в покое не оставят. Это с утра. К вечеру седьмого апреля волонтеры сталкиваются с еще одной большой проблемой.

«По опыту прошлых лет, к вечеру, как правило, окрестности церквей были завалены трупиками птичек. Но среди них были и живые. Например, со сломанным крылом или просто обессиленные, которые от голода и стресса просто не могут взлететь. Как лично вы можете этому помочь? Нужно взять катонную коробку (такую дадут в любом магазине), а затем сообщить волонтерам. Если хотите сами вылечить пернатых, то обращайтесь к ветеринарам», — говорит волонтер.

Вылеченных пернатых тульские волонтеры тоже помогают пристраивать. Кстати, идет активное сотрудничество и с другими регионами.

«Себе мы забираем только сложных птиц или хищных. Например, с голубем справиться можно, тем более мы даем подробные консультации практически круглосуточно. Ну, а певчих мы готовы всех принять», — продолжает Табрис.

Кстати, тульские волонтеры своих пернатых подопечных отвозят на лечение в Москву. В Туле, по их словам, найти таких специалистов сложно. Надо понимать, что помощь птицам – это большие временные и материальные затраты, требуются определенные знания. Как правило, возникает проблема и с кормлением. Ведь одни птицы едят сверчков, другие – дождевых червей. Без еды больное пернатое, естественно, не сможет поправиться. Не стоит забывать, что у птиц и людей много общих инфекций. Это касается даже домашних попугаев. Что уж говорить о пернатых с улицы.

Не стоит забывать, возвращаясь к теме отлова певчих лесных птичек браконьерами, что способы довольно варварские.

«Расставляют рыболовные сети из лески, птички в них путаются. Ловят заранее. Их несколько дней перед продажей содержат в сараях, на чердаках. Многие уже на этом этапе умирают. Самые дорогостоящие — самцы, они красивые, яркие. Самки и молодняк выглядят непрезентабельно, цена их невысокая, соответственно, до момента продажи к ним и относятся хуже», — говорит Арсений.

Получается, у птички забрали свободу, а затем их ждет незавидная судьба. Увы, далеко они не улетят. Вопрос в том, хотите ли вы это способствовать? Ведь не будет спроса — не будет и предложений. Браконьеров много, а волонтеров, которые занимаются конкретно проблемами птиц, к сожалению, единицы.