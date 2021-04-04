В NI объяснили, почему Украина потерпит поражение в войне с Россией

Вашингтон, 4 апреля. Перерастание гражданского конфликта в Донбассе в войну Украины с Россией не оставит Киеву ни одного шанса на победу из-за значительного неравенства сил.

Американские военные эксперты не исключают возможности войны Украины с Россией и провели сравнение сил. Свои рассуждения они изложили на страницах популярного военно-политического обозрения The National Interest в статье, перевод которой для русскоязычной аудитории опубликовала «ПолитРоссия».

Преимущество России в воздухе, подкрепляемое эшелонированной системой противовоздушной обороны, не даст украинским ВВС ни одного шанса на победу. В Крыму развернуты зенитно-ракетные системы С-400, которые могут засечь и поразить самолеты, беспилотники и ракеты в небе над центральной Украиной. Впрочем, С-400 могут даже и не понадобиться, чтобы нанести Украине поражение.

«Небольшой, отсталый и частично дряхлый состав киевских истребителей МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27 не может успешно конкурировать в борьбе за воздушное пространство с Россией», — рассказали в NI.

Российские боевые самолеты быстро справятся с украинским ВВС и начнут наносить сокрушительные удары по наземным объектам ВСУ. На земле же в бой пойдут российские танки Т-90 и Т-90М «Прорыв» которые количественно и качественно превосходят украинские Т-84 «Оплот-М». Поддержат наступление российские самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», а в уличных боях будут задействованы БМП-3, все это приведет к неминуемому поражению Украины.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко не сомневается в том, что Вашингтон заинтересован в возобновлении войны в Донбассе с возможным вовлечением России. Свои предположения он высказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, отметив значительную эскалацию обстановки на линии соприкосновения в течение трех дней после телефонного разговора президента США Джозефа Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским.