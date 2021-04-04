Елена Малышева опубликовала трогательный снимок с внуками

Москва, 4 апреля. Знаменитый телевизионный доктор Елена Малышева похвасталась своей главной гордость. Фотографию с любимыми внуками ведущая опубликовала на странице в Instagram.

Ведущая и главный эксперт передачи «Жить здорово!» не просто успешный медик, но и счастлива мама и бабушка. Ей прекрасно удается совмещать работу на телевидении, бизнес и личную жизнь, в которой она глава большого семейства. У Малышевой подрастает три внука от старшего сына Юрия Малышева.

Прошедшие выходные теледоктор побывала в гостях у родственников и сделала пару счастливых фотографию с внуками. На снимке ведущая обнимает счастливо улыбающихся наследников: шестилетнего Игоря, двухлетнего Артура и совсем еще юную восьмимесячную Аню.

«Что тут сказать. Внуки. Просто очень люблю», — подписала под снимками известный российский врач.

Подписчики Елены Малышевой отметили, что дети и внуки — самое главное богатство любой женщины. Большинство считают, что только в компании наследников теледоктор раскрывается по-настоящему

«Так приятно смотреть на счастливую Елену Васильевну! Здоровья и счастья всей Вашей семье»; «Какие милые классные. Счастливая бабушка»; «Мальчик слева копия бабушка Елена. Рядом с детьми вы прям сияете», — отметили пользователи.

В социальной сети Малышева делится не только семейными кадрами, но и дает ценные советы своим фолловерам. Недавно ведущая предупредила нерожавших женщин о смертельной опасности алкоголя.