ВСУ шесть раз применили ударные дроны в окрестностях ЛНР

Луганск, 4 апреля. Украинская армия шесть раз использовала ударные беспилотники против мирных жителей Донбасса в окрестностях ЛНР.

Согласно информации пресс-службы управления Народной милиции ЛНР, украинские силовики применяли ударные дроны по территории республики шесть раз после вступления в силу допмер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

«С момента вступления в силу комплекса дополнительных мер по контролю соблюдения режима прекращения огня украинская сторона шесть раз применяла беспилотные летательные аппараты ударного типа по территории республики, в результате чего двое военнослужащих Народной милиции ЛНР получили ранения», — говорится в официальном сообщении военного ведомства.

Ранее сообщалось о подрыве на украинской мине военного грузовика в зоне ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе Светлодарской дуги.