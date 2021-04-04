Четвертую волну коронавируса спрогнозировали в США

Вашингтон, 4 апреля. Четвертая волна коронавирусной инфекции ожидается в Соединенных Штатах Америки, сообщил профессор Университета Миннесоты, эпидемиолог Майкл Остерхолм.

Прирост заражений коронавирусом в стране отметила ранее глава Центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски. Она заявила об ощущении «неминуемой гибели» и добавила, что страну может накрыть четвертая волна пандемии. Остерхолм подтвердил мнение соотечественницы в беседе с телеканалом Fox News.

Эпидемиолог подчеркнул, что в некотором смысле страна уже сейчас находится в состоянии новой волны. Единственной позитивной новостью остается то, что существуют новые современные вакцины от коронавирусной инфекции, в том числе от британского штамма вируса. Согласно сведениям университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали более 30,6 миллиона случаев заболевания.

До этого президент Ирана Хасан Роухани сообщил о наступлении четвертой волны коронавируса. Прирост заражение выявили на территории двух провинций страны.