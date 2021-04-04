Эфиопия, Судан и Египет возобновили переговоры по плотине

Киншаса, 4 апреля. Эфиопия, Судан и Египет начали новый раунд трехсторонних переговоров по вопросам урегулирования конфликта вокруг плотины «Возрождение» (Хидасэ) на Голубом Ниле. Консультации сторон в столице Демократической Республики Конго (ДРК), Киншасе, под эгидой президента ДРК и нынешнего председателя Африканского Союза Феликса Чисекеди, продлятся два дня.

Новый этап переговоров должен определить дальнейшие действия по разрешению конфликта, а также способствовать выработке решения по привлечению сторонних посредников в лице ЕС, ООН и США.

Строительство плотины вызывает беспокойство у властей Египта и Судана из-за риска сокращения водных запасов. Эфиопия стремится затянуть переговоры, чтобы навязать свою политику соседним странам после заполнения плотины. Все предыдущие переговоры под эгидой Африканского Союза не увенчались успехом.