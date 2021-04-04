Примаков рассказал, когда РФ введет ответные санкции против Украины

Москва, 4 апреля. Глава Россотрудничества, депутат Госдумы РФ Евгений Примаков прокомментировал санкции Украины против возглавляемого им ведомства и граждан РФ.

По словам Примакова, сначала ведомство убедится, что представителю Россотрудничества на Украине ничего не угрожает, а затем Москва объявит об ответных мерах на санкции. Этот ответ будет неприятен властям Киева, добавил он.

«Русских, русскоязычных, людей России симпатизирующих, желающих дружить в Россией мы на Украине на съедение киевскому режиму не бросим», — пишет глава ведомства в Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций к ряду компаний из РФ. В список вошли Россотрудничество, «Волга-Днепр» и некоторые другие организации. По версии Киева, якобы все они «причастны к контрабанде».

Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты ГД обсудят с МИД РФ и Россотрудничеством меры поддержки россиян на Украине. Политик назвал ограничения против граждан РФ и ведомств страны со стороны Киева «примером пренебрежения международным правом».