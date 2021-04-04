Эксперты рассказали, когда стоит покупать загородный дом в России

Москва, 4 апреля. Лучшее время для приобретения дачи назвала руководитель отдела загородной недвижимости офиса «МИЭЛЬ «Сущевский» Татьяна Ананьева.

Традиционно в весенние месяцы наблюдаются максимальные цены на загородные дома. Например, в апреле и мае на рынок недвижимости в Подмосковье выходит самый большой объем предложений. По словам эксперта, россияне стараются завершить сделки до наступления лета, чтобы провести теплые месяцы уже в собственном доме за городом. В это время предлагается наибольшее количество объектов, поэтому покупатели могут найти варианты с хорошим соотношением цены и качества. Более того, весной можно увидеть слабые места участка или дома, оценить подъезд к нему, пишет «Российская газета».

По словам Ананьевой, дешевые предложения на рынке можно найти и сейчас, в начале апреля. Стоимость дачи определяется как сезонностью, так и месторасположением дома, его состоянием и площадью.

Спрос на жилье в Москве остается рекордным, увеличившись на 19% в сравнении с показателем 2020 года, сообщила руководитель отдела аналитики компании «Мосреалстрой» Екатерина Николаева.