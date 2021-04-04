Старший брат актрисы Марии Ароновой зачитал нецензурные стихи в эфире НТВ

Москва, 4 апреля. Гостем нового выпуска популярной передачи «Звезды сошлись» стал старший брат актрисы Марии Ароновой Александр. Мужчина с теплотой рассказал о сестре и раскрыл свои таланты.

Новый выпуск шоу на НТВ посвящен неизвестным родственникам популярных артистов. Приглашенный в эфир Александр Аронов рассказал, что никогда не чувствовал себя в тени сестры, он, наоборот, гордился ею, говоря, что живет в ее ослепляющем свете.

По профессии брат российской актрисы художник-реставратор по иконописи. В свободное от работы время он пишет веселые матерные стишки. Некоторые из них он с удовольствием зачитал в студии, однако из-за нецензурных слов в эфире их пришлось запикать.

«Если люди смеются — значит, успех, значит, я попал», — весело отметил Александр Аронов.

Между родственниками практически всю жизнь были теплые отношения. Даже будучи взрослыми, они всегда могут позвонить друг другу в любой момент и обратиться за помощью. Именно благодаря Марии Ароновой гость студии встретил свою супругу.

Судьбоносное знакомство произошло на съемках фильма «Батальон», куда актриса взяла с собой брата. Аронов попросился в кадр, где среди массовки встретил прекрасную актрису. Долгое время он скрывал роман от сестры, на что она потом обиделась. Однако обиду Аронова держать не умеет и вскоре простила родственника и даже помогла молодой паре с первым взносом на ипотеку.

Помимо идеальных родственных отношений, зрители нового выпуска шоу увидели и напряженные отношения между родственниками. Брат юмористки Екатерины Варнавы отозвался о сестре не лучшим образом, посоветовав ей сделать «инъекцию в мозг».