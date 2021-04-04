Врач опубликовал видео операции в горящем кардиоцентре Благовещенска

Благовещенск, 4 апреля. Видео из операционной, где во время пожара проводили срочную операцию врачи кардиохирургического центра Благовещенска, появилось в Сети.

На свой странице в Instagram врач-перфузиолог Георгий Кондратов опубликовал видеозапись, на которой слышен сигнал пожарной тревоги. В этот момент уже отключилось электричество.

«Идет этап искусственного кровообращения, электричество отключено, тревоги пищат, а мы работаем. Пациент не виноват — и должен, и будет жить», — говорится в подписи к публикации.

По словам Георгия, ситуация была напряженной, а эти кадры быстро сняли, чтобы оставить на память.

Несколько дней назад в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии случился пожар. Площадь составила 1,6 тыс. квадратных метров, никто из сотрудников и пациентов не пострадал. Несмотря на ЧП, восемь медиков не прервали операцию и успешно завершили аортокоронарное шунтирование. Героизмом российских врачей восхитились пользователи Reddit.