Украинские пограничники не пустили в страну граждан Белоруссии

Минск, 4 апреля. Мужчин из Белоруссии не пустили на территорию Украину. Об этом сообщают минские СМИ.

Как рассказали очевидцы, у мужчин возникли проблемы с пропуском в аэропорту Одессы. В результате им отказали во въезде. Приехавших с ними детей и женщин пустили в страну без проблем.

Один из граждан Белоруссии сообщил, что на Украине работает по трудовому договору. Он возвращался из отпуска, но вместе с другими белорусами его задержали для беседы в аэропорту, а затем депортировали в Минск.

СМИ передают, что у пограничников есть распоряжение не пускать в страну мужчин-иностранцев без основания. Таким основанием может являться вид на жительство на Украине или приглашение на работу. Гражданам Белоруссии в неформальной беседе посоветовали подождать несколько недель и попробовать въехать на Украину снова.

Ранее граждане Украины рассказали, как практически любому жителю страны можно посетить Крым, даже если у человека нет достаточных оснований для пересечения границы.