Выход с удаленки изменил покупательский спрос среди россиян

Москва, 4 апреля. Аналитики сервиса сравнения цен и товаров Price.ru провели исследование и выяснили, как изменился покупательский спрос среди жителей Российской Федерации после пандемии.

Речь идет о частичном снятии коронавирусных ограничений и выходе некоторых россиян с режима удаленной работы. В этом марте граждане страны обновляли свой весенний гардероб, пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании.

«В марте сильнее всего вырос спрос на солнечные очки — на 87% по сравнению с мартом 2020 года», — говорится в статье.

Также россияне стали чаще покупать ботинки/полуботинки (спрос увеличился на 60%), верхнюю одежду (+44%) и платья (+43%). Повышенный интерес в отчетный период зафиксировали также к парфюмерии и косметике (+27%) и будильникам (+25%).

Журналисты ранее выяснили, почему в России могут подорожать одежда и обувь. Ретейлеры объясняют тенденцию колебаниями курсов валют и дефицитом некоторых тканей.