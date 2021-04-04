В «Росгеологии» заявили о планах больше работать с коммерческим сектором

Москва, 4 апреля. Холдинг «Росгеология» за 2021 год рассчитывает увеличить долю коммерческих контрактов до 55% за счет уменьшения доли государственных.

О целях организации, объединяющей государственные геологоразведочные предприятия РФ, рассказал ее глава Сергей Горьков. По его словам, стратегия развития предполагает расширение сотрудничества с коммерческими предприятиями.

«Если мы посмотрим на 2019 год, соотношение где-то было 55% — это государственные контракты — и 45% — коммерческие... В этом году мы хотим уже иметь 55% коммерческих контрактов, 45% — государственных», — отметил Горьков в эфире канала «Росия-24».

Глава холдинга заявил, что в 2020 году им удалось заключить 12 сделок с крупными компаниями. Помимо мейджеров, «Росгеология» сотрудничала со средними предприятиями и проинвестировала в несколько стартапов.

В феврале сообщалось, что «Росгеология» рассматривает возможность приобретения для георазведки партии разнотипных БПЛА, в том числе отечественного производства.