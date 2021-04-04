Депутат Рады осудил внезапную поездку Зеленского за счет государства

Киев, 4 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский тайно вылетел в Катар на день раньше назначенного времени. Об этом высказался нардеп от «Европейской солидарности» Владимир Арьев.

Парламентарий возмутился внезапным вылетом главы Незалежной за государственный счет. По его мнению, инцидент выходит за пределы всех рамок приличия. Арьев отметил в Facebook, что долго не писал отдельно о внешнеполитической деятельности Офиса президента Украины. Поездка Зеленского обнаружилась тогда, когда самолет уже был в воздухе.

«Верховный главнокомандующий летит в теплые края, еще и планирует себе день отдыха», — пожаловался Арьев.

Политик напомнил про обостренную ситуацию в отношениях с Россией. Экс-депутат Рады Алексей Журавко ранее жестко раскритиковал Зеленского за действия ВСУ в Донбассе, после которых погиб ребенок.