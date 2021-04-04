Сан-Марино столкнулось с невиданным спросом на российскую вакцину «Спутник V»

Сан-Марино, 4 апреля. Врачи Сан-Марино, одного из самых маленьких государств в мире, сообщили об ажиотажном спросе на российскую вакцину от коронавируса, причем не только среди жителей страны.

Множество запросов от желающих получить инъекцию «Спутника V» поступают из соседней Италии. Сан-Марино испытывает проблемы с получением вакцин, одобренных Европейским агентством по лекарствам, поскольку официально не входит в состав Евросоюза. Поэтому поставки российского препарата в крохотную страну начались еще в феврале.

В странах Европы, где третья волна COVID-19 набирает силу, с опаской ожидают пасхальных торжеств. Католиков призывают праздновать главный христианский праздник в семейном кругу.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Евросоюз вынуждает страну приобрести вакцину «Спутник V».