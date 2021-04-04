Гастроэнтеролог предупредил о смертельно опасных последствиях употребления чая

Москва, 4 апреля. Наблюдение за 500 тыс. человек в течение нескольких лет показало, что регулярное употребление чая температурой выше 65 градусов опасно для жизни.

Обжигающе горячий напиток повышает риск развития рака пищевода. Об этом рассказал специалист в области гастроэнтерологии, профессор Ведат Герал.

По его словам, данное онкологическое заболевание — шестая причина смерти в мире. Кроме того, риск развития этой болезни увеличивается, если человек курит и употребляет спиртные напитки.

«Согласно проведенным исследованиям, на востоке Турции, в Китае, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане в силу употребления чая и горячих напитков в большом количестве рак пищевода наблюдается очень часто», — подчеркнул медик.

Специалист посоветовал не пить чай, если он настолько горячий, что стакан невозможно взять в руку. Лучше подождать три-четыре минуты. При этом следует употреблять не более трех-четырех чашек чая в день.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова ранее объяснила, в каких случаях кофе опасен для здоровья. По ее словам, две чашки кофе — наиболее оптимальная норма такого напитка в день для здоровья.