Метеорологи из США зафиксировали аномально холодное облако

Вашингтон, 4 апреля. Самую низкую температуру в штормовом облаке удалось зафиксировать в грозовой туче, которая двигалась над Тихим океаном, рассказали американские ученые.

Необычную грозовую тучу удалось обнаружить еще в 2018 году в южной части Тихого океана. Эксперты из Висконсинского университета в Мадисоне впервые обнаружили, что температура в ней приблизилась к рекордным отметкам.

Температурные показатели внутри грозовой тучи достигли −111 градусов, поделились специалисты. Как уточнили ученые, зафиксировать эту температуру удалось при помощи высокоточного инфракрасного сенсора VIIRS, который расположен на борту американского спутника NOAA-20.

Россия и другие страны должны принять меры по предотвращению проблем, вызванных изменением климата. К такому выводу недавно пришли опрошенные журналистами эксперты.