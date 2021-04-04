Глава владимирского департамента молодежной политики рассказал о «болевых точках» региона

Владимир, 4 апреля. Руководитель департамента молодежной политики и общественных проектов администрации Владимирской области Николай Костылев поделился главными «болевыми точками» в работе структуры.

По словам главы департамента, проблемных моментов в молодежной политике Владимирской области много. Однако к наиболее острому вопросу относится участие молодежи из всех частей региона. Нельзя зацикливаться только на работе с молодыми людьми из города Владимир, пояснил он. Глава структуры дал интервью изданию «Владимирские Ведомости».

«Привлекать нужно все муниципальные образования. Я уже провожу встречи с молодежными активами нашего региона. Пусть это отдельные группы, но уже сейчас мы слышим, какие есть проблемы», — отметил Костылев.

В качестве примера он рассказал о просьбе ребят из Мурома. Они предложили организовать творческий конкурс для местной молодежи, который бы отличался от формата КВН.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются молодые люди при поступлении в учебные заведения. По его словам, молодежь ориентируется не на те специальности.