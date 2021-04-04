Власти Либерии ввели комендантский час после массового побега заключенных из тюрьмы

Монровия, 4 апреля. Президент Либерии Джордж Веа ввел комендантский час с шести вечера до шести утра в округе Мэриленд на юго-востоке страны. Поводом для ограничительных мер послужил побег 90 заключенных из тюрьмы Харпер.

Преступники смогли покинуть исправительное учреждение после его разгрома местными жителями, которые рассчитывали совершить самосуд над одним из осужденных.

Возмущение людей вызвало убийство 22-летнего водителя мототакси Мокдикиуса Ньемы. По данным следствия, 25 марта молодой человек взялся доставить 18-летнего Мозеса Мламу к плантации масличных пальм у населенного пункта Бассикен. Но между водителем и пассажиром вспыхнула ссора, после чего юноша зарезал таксиста.

Полиция быстро задержала подозреваемого. Вскоре ему предъявили обвинение в убийстве. Судебные разбирательства по делу планировалось завершить к июлю. Однако, по мнению коллег погибшего, это неоправданно долгий срок проведения следствия, цель которого — спасти преступника от ответственности.

В штате Мэриленд вспыхнули беспорядки. Местные жители подожгли несколько полицейских участков и дом спикера палаты представителей страны, после чего пошли на штурм тюрьмы Харпер, где содержался Мозес Млама. В результате разгрома исправительного учреждения 90 заключенных покинули место отбывания наказания. Удалось ли протестующим совершить самосуд, не сообщается.

Президент Либерии заявил, что власти не потерпят беззакония и насилия ни от кого. Джордж Веа пообещал, что всех беглецов найдут и вернут в тюрьму, участников погромов привлекут к ответственности, а убийство таксиста, к которому приковано повышенное внимание общества, будет оперативно и тщательно расследовано.